Українцям підготували новий тариф за отриманий газ

Про це пише Оглядач.

Як відомо, вже з завтрашнього дня, 1 січня українці будуть отримувати платіжки за газ навіть за умови, якщо вони не використовували блакитне паливо.

Тобто, побутовим споживачам встановлюють абонплату за використання інфраструктури, через яку постачають газ населенню.

Повідомляється, що тариф для кожної сім'ї буде розраховуватися індивідуально.

Для розрахунку будуть брати середньомісячне споживання газу в кубометра і множити на базовий коефіцієнт. Сім'ї з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік або 14-15 кубометрів на місяць, будуть сплачувати абонплату в розмірі 16 гривень.

"За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року", – інформує прес-служба Регіональної газової компанії.

Українців також попередили, що їм доведеться платити за блакитне паливо навіть у той час, коли газ зовсім не використовувався.

"У наступному році ваше плата за доставку буде скорегована відповідно до реальних обсягів споживання. Якщо газове обладнання, що не використовується взагалі, і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від'єднання від газових мереж з пломбуванням", – підкреслили в компанії.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям підготували новий тариф, який вони побачать у своїх платіжках вже в наступному році.

Відомо, що українцям планують нарахувати комунальний тариф на холодну воду за останній місяць 2019 року.

Таке "нововведення" поки відчують на собі лише ті жителі Києва, яких обслуговує головний постачальник послуги водопостачання та водовідведення "Київводоканал".

Українців вже попередили, що мешканцям багатоповерхівок тепер доведеться платити за послуги з технічного обслуговування, ремонту та перевірки приладів обліку води.

Відомо, що розмір нового комунального тарифу буде залежати від кількості квартир у будинку. У 86% будинків сума становитиме близько 10 гривень, для 13% - близько 54 гривень, і один відсоток будинків буде платити більше 100 гривень щомісяця.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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