Украинцам уготовили новый тариф за получаемый газ

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, уже с завтрашнего дня, 1 января, украинцы будут получать платежки за газ даже при условии, если они не использовали голубое топливо.

То есть, бытовым потребителям устанавливают абонплату за использование инфраструктуры, через которую населению поставляют газ.

Сообщается, что тариф для каждой семьи будет рассчитываться индивидуально.

Для расчета будут брать среднемесячное потребление газа в кубометра и умножать на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, будут платить абонплату в размере 16 гривен.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – информирует пресс-служба Региональной газовой компании.

Украинцев также предупредили, что им придется платить за голубое топливо даже в то время, когда газ вовсе не использовался.

"В следующем году ваша плата за доставку будет скорректирована в соответствии с реальных объемов потребления. Если газовое оборудование, не используется вообще, и вы не планируете этого в будущем, то вам стоит рассмотреть возможность отсоединения от газовых сетей с пломбированием", – подчеркнули в компании.

Ранее мы сообщали о том, что украинцам уготовили новый тариф, который они увидят в своих платежках уже в следующем году.

Известно, что украинцам планируют начислить коммунальный тариф на холодную воду за последний месяц 2019 года.

Такое "новшество" пока ощутят на себе лишь те жители Киева, которых обслуживает главный поставщик услуги водоснабжения и водоотвода "Киевводоканал".

Украинцев уже предупредили, что жителям многоэтажек теперь придется платить за услуги по техобслуживанию, ремонту и проверке приборов учета воды.

Известно, что размер нового коммунального тарифа будет зависеть от количества квартир в доме. В 86% домов сумма составит около 10 гривен, для 13% - около 54 гривен, и один процент домов будет платить более 100 гривен ежемесячно.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.