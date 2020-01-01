Мінімальна місячна заробітна плата в Україні підвищилася на 13,2%
Крім того, для основних соціальних і демографічних груп населення складе: для працездатних осіб – 25%, для дітей – 85%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100% прожиткового мінімуму.
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Раніше ми повідомляли, що зарплати та соціальні виплати українці будуть отримувати по-новому.
Уточнимо, що подібною можливістю працівники могли користуватися і зараз, але тільки де-факто. Підприємці, як правило, не могли виконувати вимоги, оскільки зміна банку для виплат ускладнювала нарахування зарплати. Наразі ж ситуацію закріпили на законодавчому рівні.
Крім того, планується запустити спеціальну «гарячу лінію», куди українці зможуть скаржитися.
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