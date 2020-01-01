Такі розміри мінімалки закладені в державному бюджеті на 2020 рік.

Мінімальна місячна заробітна плата в Україні підвищилася на 13,2%

1 січня набув чинності закон Про Державний бюджет на 2020 рік і згідно з ним, мінімальна місячна заробітна плата встановлена на рівні 4723 гривні. У 2019 році вона становила 4173 гривні.

Також на 174 гривні збільшився прожитковий мінімум на одну людину і тепер становить 2027 гривень.

Крім того, для основних соціальних і демографічних груп населення складе: для працездатних осіб – 25%, для дітей – 85%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100% прожиткового мінімуму.



Раніше ми повідомляли, що зарплати та соціальні виплати українці будуть отримувати по-новому.

Тепер українці зможуть самі вирішувати, на яку картку буде приходити заробітна плата, пенсія або державна соціальна допомога.

Уточнимо, що подібною можливістю працівники могли користуватися і зараз, але тільки де-факто. Підприємці, як правило, не могли виконувати вимоги, оскільки зміна банку для виплат ускладнювала нарахування зарплати. Наразі ж ситуацію закріпили на законодавчому рівні.

Крім того, планується запустити спеціальну «гарячу лінію», куди українці зможуть скаржитися.