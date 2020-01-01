Такие размеры минималки заложены в государственном бюджете на 2020 год.

Минимальная месячная заработная плата в Украине повысилась на 13,2%

Согласно вступившему 1 января в силу закону О Государственном бюджете на 2020 год минимальная месячная заработная плата установлена на уровне 4723 гривны. В 2019 году она составляла 4173 гривны.

Также на 174 гривны увеличился прожиточный минимум на одного человека и теперь составляет 2027 гривен.

Кроме того, для основных социальных и демографических групп населения он составит: для трудоспособных лиц – 25%, для детей – 85%, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100% прожиточного минимума.



Ранее мы сообщали, что зарплаты и социальные выплаты украинцы будут получать по-новому из-за решения чиновников.

Теперь украинцы смогут сами решать, на какую карточку будет приходить заработная плата, пенсия или социальная помощь.

Уточним, что подобной возможностью работники могли пользоваться и сейчас, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.



Кроме того, планируется запустить специальную «горячую линию», куда украинцы смогут жаловаться.