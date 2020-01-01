Минимальная месячная заработная плата в Украине повысилась на 13,2%
Кроме того, для основных социальных и демографических групп населения он составит: для трудоспособных лиц – 25%, для детей – 85%, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100% прожиточного минимума.
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Ранее мы сообщали, что зарплаты и социальные выплаты украинцы будут получать по-новому из-за решения чиновников.
Уточним, что подобной возможностью работники могли пользоваться и сейчас, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.
Кроме того, планируется запустить специальную «горячую линию», куда украинцы смогут жаловаться.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.