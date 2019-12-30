Минимальная зарплата в начале 2020 года кардинально изменится

Традиционно в начале нового года в Украине набирают юридической силы законы, меняются тарифы и цены.

Об этом пишут Вести.

В начале месяца повышается минимальная зароботная плата. Так, в следующем году она должна вырасти на 550 гривен и составит 4723 гривны. При этом, эксперты рассматривают эффект от этого шага сразу с нескольких сторон.

Повышение должно положительно сказаться на бюджете. Увеличение доходов госбюджета от повышения "минималки" может составить 7 миллиардов гривен.

При этом повышение минимальной зарплаты никоим образом не отразится на зарплатах в бюджетной сфере.

Для среднего и малого бизнеса повышение минималки становится серьезным испытанием из-за возрастания нагрузки на налоги. Поэтому эксперты опасаются, что рост минималки еще сильнее уведет в тень трудовые отношения между работодателями и работниками. Работникам это может быть выгодно, чтобы претендовать на будущие субсидии.

Также ранее сообщалось, что в следующем году выплаты от государства смогут оформить те украинцы, которые достигли определенного возраста и у них есть необходимое количество трудового стажа.

Согласно данным ПФУ, в 2020 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь 27 лет страхового стажа.

Стоит отметить, что речь идет именно о страховом стаже, а не об общем трудовом.

Напомним, что 1 декабря 2019 года был увеличен размер прожиточного минимума.

Из-за повышения этого показателя уже в начале следующего года будет произведен перерасчет пенсий, который затронет сразу 9,4 млн льготников.

В частности, размер минимальной пенсии вырастет с 1564 до 1638 грн. При этом увеличение нельзя назвать существенным, поскольку большинство пенсионеров получат лишь на 100 гривен больше.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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