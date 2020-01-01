Дата запуску газопроводу «Північний потік-2» залишається невідомою – у РФ її не називають через санкції США у відношенні держави

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова:

«Не думаю, що хтось зараз візьметься називати дату. Виникли об'єктивні форс-мажорні обставини з діями третьої держави, що йдуть врозріз з міжнародним правом, з нормами міжнародної торгівлі та комерційних відносин», - зазначив Пєсков.

Так за словам Дмитра Пєскова, все вище перелічене, цитуємо, «створює проблеми, але не ставить під сумнів проект як такий і його завершення».

Як відомо, швейцарська компанія Allseas відмовилася продовжувати будівництво газопроводу. Пресс-секретар очільника Кремля прокоментував це так:

«Компанія прийняла рішення про завершення робіт. На це рішення, безумовно, компанія має право». Звичайно ж, Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі санкції США щодо Росії вважають "незаконними" і в РФ "мають надію – нехай із запізненням, але проект буде введено в дію":

«…Необхідні потужності для цього є, і про це ми теж уже говорили», – підсумував він.

Нагадаємо також, раніше російський «Газпром» виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунки України кілька мільярдів доларів.

Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.

«Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпром» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках - відповідно з досягнутими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, стало відомо про прогрес у газових домовленостях між Україною і Росією. Подробиці в ефірі російського телеканалу озвучив глава Міненергетики РФ Олександр Нова.

За його словами, в рамках двосторонніх переговорів Київ і Москва домовилися про скасування взаємних газових претензій з 1 січня 2020 року.

Російський міністр стверджує, що домовленість про відмову від взаємних позовів стала частиною протоколу про газову співпрацю, який Україна і Росія підписали ще 20 грудня.

Для продовження транзиту блакитного палива через нашу країну "Газпром" укладе угоду з "Оператором ГТС України" межоператорское угода, а з "Нафтогазом" – документ про бронюванні потужностей для транспортування газу.

"Нам з колегою, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, немає необхідності додатково приймати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську. Ніяких змін не планується. Зараз згідно з тими домовленостями, яких вдалося досягти, наші колеги – господарюючі суб'єкти – працюють над підписанням конкретних документів", - поджытожил профільний міністр Олександр Новак в ефірі російського телеканалу.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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