Дата запуска газопровода «Северный поток-2» остается неизвестной – в РФ ее не называют из-за санкций США в отношении государства

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова:

«Не думаю, что кто-то сейчас возьмется называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, которые идут вразрез с международным правом, нормами международной торговли и коммерческих отношений», - отметил Песков.

Так, по словам Дмитрия Пескова, все выше перечисленное, цитируем, «создает проблемы, но не ставит под сомнение проект как таковой и его завершение».

Как известно, швейцарская компания Allseas отказалась продолжать строительство газопровода. Пресс-секретарь главы Кремля прокомментировал это так:

«Компания приняла решение о завершении работ. На это решение, безусловно, компания имеет право». Конечно же, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле санкции США в отношении России считают " незаконными" и в РФ "надеются – пусть с опозданием, но проект будет введен в действие":

«…Необходимые мощности для этого есть, и об этом мы тоже уже говорили», – подытожил он.

Напомним также, ранее российский «Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил на счета Украины несколько миллиардов долларов.

Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - в соответствии с достигнутыми договоренностями», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, стало известно о прогрессе в газовых договоренностях между Украиной и Россией. Подробности в эфире российского телеканала озвучил глава Минэнергетики РФ Александр Нова.

По его словам, в рамках двухсторонних переговоров Киев и Москва договорились об отмене взаимных газовых претензий с 1 января 2020 года.

Российский министр утверждает, что договоренность об отказе от взаимных исков стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Украина и Росссия подписали еще 20 декабря.

Для продолжения транзита голубого топлива через нашу страну "Газпром" заключит соглашение с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – документ о бронировании мощностей для транспортировки газа.

"Нам с коллегой, министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем, нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши – хозяйствующие субъекты – работают над подписанием конкретных документов", - поджытожил профильный министр Александр Новак в эфире российского телеканала.

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

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