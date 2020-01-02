Стало відомо, хто може розраховувати на виплати при виході на пенсію

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, з 1 січня 2020 року в Україні почали діяти нові правила при призначенні пенсій.

Тепер на виплати можуть розраховувати тільки ті 60-річні українці, у яких за плечима є 27 років страхового стажу. Для порівняння, у минулому році ця норма становила 26 років.

У Мінсоцполітики запевняють, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Фактично кількість українців пенсійного віку, але без виплат від держави, буде рости з кожним роком.

"Осучаснення" пенсій у березні, яке було запущено в рамках реформи ще минулим Кабинеом міністрів, поки що залишається під питанням. А ось планове підвищення пенсій залишається в силі.

Як відомо, перерахунок мінімальних пенсій заплановано на 1 липня: з 1638 до 1712 грн. Що стосується максимальних виплат, то вони виростуть з 16380 до 17120 гривень.

Також можуть розраховувати на підвищення виплати і ті українці, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу. На тлі підвищення мінімальної зарплати вони можуть отримувати 1889 гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що українці позбудуться пільг під час новорічних свят. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.

Як відомо, в Україні запрацювала верифікація одержувачів пільг, тому українці ризикують залишитися без виплат після масових перевірок.

Верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять.

Згідно з останніми даними Міністерства соціальної політики, перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави, хоча подали відповідні документи в органи соцзахисту.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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