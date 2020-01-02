Стало известно, кто может рассчитывать на выплаты при выходе на пенсию

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, с 1 января 2020 года в Украине стали действовать новые правила при назначении пенсий.

Теперь на выплаты могут рассчитывать только те 60-летние украинцы, у которых за плечами есть 27 лет страхового стажа. Для сравнения, в прошлом году эта норма составляла 26 лет.

В Минсоцполитики утверждают, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Фактически количество украинцев пенсионного возраста, но без выплат от государства, будет расти с каждым годом.

"Осовременивание" пенсий в марте, которое было запущено в рамках реформы еще прошлым Кабинеом министров, пока что остается под вопросом. А вот плановое повышение пенсий остается в силе.

Как известно, перерасчет минимальных пенсий запланирован на 1 июля: с 1638 до 1712 грн. Что касается максимальных выплат, то они вырастут с 16380 до 17120 гривен.

Также могут рассчитывать на повышение выплаты и те украинцы, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. На фоне повышения минимальной зарплаты они могут получать 1889 гривен.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы лишаться льгот во время новогодних праздников. Нововведение вступило в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас.

Как известно, в Украине заработала верификация получателей льгот, поэтому украинцы рискуют остаться без выплат после массовых проверок.

Верификацию будут проводить в январе 2020 года, но по факту уже сейчас некоторые компании, не информируя пользователей, это делают.

Согласно последним данным Министерства социальной политики, перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства, хотя подали соответствующие документы в органы соцзащиты.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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