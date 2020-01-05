В 2020 році в Україні збільшаться зарплати, проте зростання буде не таким швидкий, як у попередні роки
Згідно з даними Кабінету Міністрів України, середня зарплата становитиме 12 497 гривень, але Нацбанк дає менш оптимістичні прогнози – 11 736 гривень.
Також у Кабміні озвучили реальне збільшення зарплат, враховуючи і зростання цін. Цей показник складе 10,1% у порівнянні з 2019 роком.
Крім того, тепер українці зможуть самі вирішувати, на яку картку буде приходити заробітна плата, пенсія або державна соціальна допомога.
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Таку можливість працівники мали і до цього, але тільки де-факто. Підприємці, як правило, не могли виконувати вимоги, оскільки зміна банку для виплат ускладнювала нарахування зарплати. Наразі ж ситуацію закріпили на законодавчому рівні.Крім того, планується запустити спеціальну «гарячої лінії», куди українці зможуть скаржитися.
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