В 2020 році в Україні збільшаться зарплати, проте зростання буде не таким швидкий, як у попередні роки

Згідно з даними Кабінету Міністрів України, середня зарплата становитиме 12 497 гривень, але Нацбанк дає менш оптимістичні прогнози – 11 736 гривень.

Також у Кабміні озвучили реальне збільшення зарплат, враховуючи і зростання цін. Цей показник складе 10,1% у порівнянні з 2019 роком.

зарплата

Раніше ми повідомляли, що мінімальна місячна заробітна плата вже підвищилася на 13,2% з 1 січня і тепер встановлена на рівні 4723 гривні. У 2019 році вона становила 4173 гривні.
 
Вона важлива, тому що від неї відштовхуються при розрахунку єдиного соціального внеску. Це відрахування на пенсії, виплати по безробіттю, лікарняні та нещасні випадки. З нового року ЄСВ зросте більш ніж на сто гривень. 

Крім того, тепер українці зможуть самі вирішувати, на яку картку буде приходити заробітна плата, пенсія або державна соціальна допомога.

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пенсия, деньги выплаты

Таку можливість працівники мали і до цього, але тільки де-факто. Підприємці, як правило, не могли виконувати вимоги, оскільки зміна банку для виплат ускладнювала нарахування зарплати. Наразі ж ситуацію закріпили на законодавчому рівні.Крім того, планується запустити спеціальну «гарячої лінії», куди українці зможуть скаржитися.