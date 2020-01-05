В 2020 році в Україні збільшаться зарплати, проте зростання буде не таким швидкий, як у попередні роки



Згідно з даними Кабінету Міністрів України, середня зарплата становитиме 12 497 гривень, але Нацбанк дає менш оптимістичні прогнози – 11 736 гривень.

Також у Кабміні озвучили реальне збільшення зарплат, враховуючи і зростання цін. Цей показник складе 10,1% у порівнянні з 2019 роком.

Раніше ми повідомляли, що мінімальна місячна заробітна плата вже підвищилася на 13,2% з 1 січня і тепер встановлена на рівні 4723 гривні. У 2019 році вона становила 4173 гривні.