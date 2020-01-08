Пенсії в Україні в 2020 році зазнають ряд нововведень, при цьому багато хто з них неприяные

Так, в 2020 році зростуть вимоги щодо страхового стажу для бажаючих оформити пенсію. Для 60-річних українців знадобиться вже 27 років. Ця реформа стартувала в 2018 році з підвищення необхідного стажу з 15 до 25 років. А до 2028 мінімумом стажу для виходу на пенсію у 60-річному віці стане 35 років, пише РБК-Україна.

При цьому 2020 стане останнім роком "пільгового періоду" для жінок. Які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року ще зможуть вийти на пенсію в 59,5 років. А ті, хто народився після 1 квітня 1961 року, зможуть оформити пенсію за віком тільки, коли їм виповниться 60 років, тобто в 2021 році.

Також гряде нове підвищення пенсійного віку. Його планують зробити дуже плавним через рік підвищувати вік виходу на пенсію на один місяць. Реформа може стартувати в 2023 або 2025 році.

З березня 2020 року з працюючих українців будуть вираховувати "другу пенсію", яка стане початком переходу на накопичувальну систему. Кожен працюючий житель країни повинен в обов'язковому порядку поповнювати особовий рахунок, і навіть якщо це буде 0%, роботодавець буде перераховувати відсоток від зарплати. Все буде розраховуватися за формулою "скільки людина відкладає +1% від зарплати".

Але є й приємні зміни - підвищення мінімалки і індексація, а також підвищення виплат пенсіонерам з великим стажем.

Мінімальна пенсія зросте на 74 грн (з 1564 до 1638 грн) 1 липня 2020 року, а 1 грудня - підвищиться на 57 грн до 1769.

У березні проведуть індексацію для одержувачів пенсійних виплат за формулою "50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік", але конкретні цифри будуть опубліковані в кінці січня. Виходячи з цих розрахунків пенсії в середньому зростуть на 12%.

Підвищать виплати пенсіонерам з великим стажем. У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 січня з 4173 до 4723 грн будуть перерассчитаны і держвиплати для непрацюючих пенсіонерів. Таке підвищення передбачено для категорії пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Внаслідок підвищення зарплати, розмір мінімальної пенсії для названої вище категорії одержувачів виплат складе 40% від зарплати (4723 грн без вирахування податків). Мінімальні виплати збільшаться на 220 грн до 1889,2 грн.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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