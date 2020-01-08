Пенсии в Украине в 2020 году претерпят ряд нововведений, при этом многие из них неприяные

Так, в 2020 году возрастут требования по страховому стажу для желающих оформить пенсию. Для 60-тилетних украинцев понадобится уже 27 лет. Эта реформа стартовала в 2018 году с повышения необходимого стажа с 15 до 25 лет. А к 2028 минимумом стажа для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте станет 35 лет, пишет РБК-Украина.

При этом 2020 станет последним годом "льготного периода" для женщин. Родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года еще смогут выйти на пенсию в 59,5 лет. А те, кто родился после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только, когда им исполнится 60 лет, то есть в 2021 году.

Также грядет новое повышение пенсионного возраста. Его планируют сделать очень плавным - за год повышать возраст выхода на пенсию на один месяц. Реформа может стартовать в 2023 или 2025 году.

С марта 2020 года с работающих украинцев будут высчитывать "вторую пенсию", которая станет началом перехода на накопительную систему. Каждый работающий житель страны должен будет в обязательном порядке пополнять лицевой счет, и даже если это будет 0%, работодатель будет перечислять процент от зарплаты. Все будет рассчитываться по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты".

Но есть и приятные изменения - повышение минималки и индексация, а также повышение выплат пенсионерам с большим стажем.

Минимальная пенсия вырастет на 74 грн (с 1564 до 1638 грн) 1 июля 2020 года, а 1 декабря - повысится на 57 грн до 1769.

В марте проведут индексацию для получателей пенсионных выплат по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год", но конкретные цифры будут опубликованы в конце января. Исходя из этих расчетов пенсии в среднем вырастут на 12%.

Повысят выплаты пенсионерам с большим стажем. В связи с повышением минимальной зарплаты с 1 января с 4173 до 4723 грн будут перерассчитаны и госвыплаты для неработающих пенсионеров. Такое повышение предусмотрено для категории пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Вследствие повышения зарплаты, размер минимальной пенсии для названной выше категории получателей выплат составит 40% от зарплаты (4723 грн без вычета налогов). Минимальные выплаты увеличатся на 220 грн до 1889,2 грн.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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