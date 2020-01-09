Пенсії в Україні незабаром можуть нараховуватися по-новому

Реалізації пенсійної реформи передбачає кардинальні зміни - перехід на накопичувальне пенсійне забезпечення.

Нардеп від "Слуги народу" і голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова вже анонсувала старт такого переходу Тому внески стануть обов'язковими для всіх українців.

Зареєстрований у Раді законопроект № 2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" передбачає обов'язкову участь у системі накопичувальної пенсії всіх працюючих українців, а також їх роботодавців. Українці будуть мати право особисто вирішувати, скільки інвестувати в свою старість. Передбачені самостійні і добровільні внески.

При цьому, згідно з документом, роботодавці будуть перераховувати "на пенсію" 2% від зарплати працівника, а працюючі українці заплатять 1% від розміру заробітної плати.

Також роботодавців зобов'яжуть доповнювати внески працівника до 5% від його заробітної плати.

Кошти в пенсійній системі будуть вважатися власністю учасника системи. У разі передчасної смерті всі заощадження мають бути передані спадкоємцям.

Також очікується, що українці будуть мати право на отримання одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат довічних пенсій.

Відзначимо, що вже в березні 2020 року можуть запустити так звану "другу пенсію", яка стане початком переходу на накопичувальну систему.

Раніше повідомлялося, що якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

У законопроекті № 2683 «Про загальнообов'язковому накопичувальному пенсійному забезпеченні», який був перед Новим роком зареєстрований у Парламенті, сказано, що буде встановлено обов'язкова участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців.

Нагадаємо, також на українців чекає зміна вимог страхового стажу.

Щоб отримувати пенсії, людям яким виповнюється 60 років потрібно мати стаж 27 років. Дана вимога до 2028 році складе 35 років.

З березня 2020 року із заробітків українців будуть відраховувати “другу пенсію”, щоб перейти на накопичувальну систему.

Таким чином, кожен робітник повинен поповнювати особовий рахунок, а роботодавець на цей же рахунок буде перераховувати суму, більшу на один відсоток від зарплати робітника.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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