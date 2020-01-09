Пенсии в Украине вскоре могут начисляться по-новому

Реализации пенсионной реформы предусматривает кардинальные перемены - переход на накопительное пенсионное обеспечение.

Нардеп от "Слуги народа" и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова уже анонсировала старт такого перехода Поэтому взносы станут обязательными для всех украинцев.

Зарегистрированный в Раде законопроект № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" предусматривает обязательное участие в системе накопительной пенсии всех работающих украинцев, а также их работодателей. Украинцы будут иметь право лично решать, сколько инвестировать в свою старость. Предусмотрены самостоятельные и добровольные взносы.

При этом, согласно документу, работодатели будут перечислять "на пенсию" 2% от зарплаты работника, а работающие украинцы заплатят 1% от размера заработной платы.

Также работодателей обяжут дополнять взносы работника до 5% от его заработной платы.

Средства в пенсионной системе будут считаться собственностью участника системы. В случае преждевременной смерти все сбережения должны быть переданы наследникам.

Также ожидается, что украинцы будут иметь право на получение единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Отметим, что уже в марте 2020 года могут запустить так называемую "вторую пенсию", которая станет началом перехода на накопительную систему.

Ранее сообщалось, что если Рада утвердит запуск нового уровня системы, то накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех категорий украинцев.

В законопроекте № 2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», который был перед Новым годом зарегистрирован в Парламенте, сказано, что будет установлено обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев.

Напомним, также украинцев ждет изменение требований страхового стажа.

Чтобы получать пенсии, людям которым исполняется 60 лет нужно иметь стаж 27 лет. Данное требование к 2028 году составит 35 лет.

С марта 2020 года с заработков украинцев будут отчислять “вторую пенсию”, чтобы перейти на накопительную систему.

Таким образом, каждый рабочий должен пополнять лицевой счет, а работодатель на этот же счет будет перечислять сумму, большую на один процент от зарплаты рабочего.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

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