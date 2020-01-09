В этом году украинцев ждут очередные изменения, касающиеся пенсий и пенсионного возраста

Так, люди получат пенсии согласно требованиям двух реформ. Также произойдут изменения требований страхового стажа и повысится пенсионный возраст, пишет znaj.ua.

Чтобы получать пенсии, людям которым исполняется 60 лет нужно иметь стаж 27 лет. Данное требование к 2028 году составит 35 лет.

С марта 2020 года с заработков украинцев будут отчислять “вторую пенсию”, чтобы перейти на накопительную систему.

Таким образом, каждый рабочий должен пополнять лицевой счет, а работодатель на этот же счет будет перечислять сумму, большую на один процент от зарплаты рабочего.

Кроме того, в марте пенсии индексируют по формуле “50% от инфляции + 50% от изменения средней зарплаты за прошлый год” - таким образом пенсии могут увеличиться еще на 12 процентов.

Также, повысятся пенсии для пенсионеров, у которых есть не менее 30 лет страхового стажа для женщин и 35 — для мужчин. Планируется, что они составят 4723 гривны.

Напомним, 2020 год станет последним годом "льготного периода" для женщин. Родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года еще смогут выйти на пенсию в 59,5 лет. А те, кто родился после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только, когда им исполнится 60 лет, то есть в 2021 году.

Также грядет новое повышение пенсионного возраста. Его планируют сделать очень плавным - за год повышать возраст выхода на пенсию на один месяц. Реформа может стартовать в 2023 или 2025 году.

Ранее мы писали, что из-за изменения размера минимальной зарплаты с 1 января с 4173 до 4723 грн будут пересчитаны и госвыплаты для неработающих пенсионеров.

Такое повышение предусмотрено для категории пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Размер минимальной пенсии для пенсионеров с большим стажем работы будет составлять не менее 40% от зарплаты.

Ранее сообщалось, что если Рада утвердит запуск нового уровня системы, то накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех категорий украинцев.

В законопроекте № 2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», который был перед Новым годом зарегистрирован в Парламенте, сказано, что будет установлено обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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