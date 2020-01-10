Державний ПриватБанк продовжує списувати гроші з рахунків українців під час незрозумілих транзакцій

Свою скаргу незадоволений клієнт залишив на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, в один момент з карти ПриватБанк списав майже 8400 гривень трьома операціями, не повідомивши його про це.

"27.12 з картки Приватбанку «Універсальна голд» трьома платежами були списані гроші на загальну суму 8390 грн, з яких — 4804,75 грн з кредитного ліміту. Жодних повідомлень про підтвердження платежів (смс, дзвінки і т. д.) від Приватбанку не надходило. Як тільки дана ситуація стала мені відома (приблизно через 3 години зайшовши в Приват24), відразу ж зв'язався з банком і пояснив ситуацію", - пояснює клієнт нюанси скандалу.

Однак, як розповідає він, вся розмова з ПриватБанком зводиться до того, що державна установа нічим не може йому допомогти.

"Результати спілкування (з 5 різними співробітниками, деякі були більш ввічливі і компетентні, а деякі в усьому звинувачували мене.....) зводяться до того, що Приватбанк нічим допомогти не може (крім блокування картки), також мені необхідно погасити кредит 4804,75 грн і звернутися із заявою в поліцію… Мені досі не зрозуміло, як могли пройти ці платежі?", - задається питанням незадоволений клієнт.

"У першу чергу необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження. У подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу. Як ми бачимо, Ви не підтверджуєте дані операції. За Вашим зверненням на підтримку були сформовані відповідні заявки. Ми зробимо все можливе, щоб вирішити Ваше питання в найкоротші термнины. За результатом розгляду заявок Ви будете проінформовані", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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