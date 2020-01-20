Рівень безробіття в Україні всіляко набирає обертів

Як передає Politeka.net, відповідні цифри були представлені Державною службою статистики.

Повідомляється, що за останній час в Україні на 17% зріс рівень безробіття, або на 49,3 тисяч чоловік за один календарний місяць.

В офіційних даних сказано, що у грудні минулого року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисячі безробітних, що на 17% більше, ніж у листопаді - 288,9 тисяч.

Також в Держслужбі статистики підкреслили, що різко зменшилася кількість доступних вакансій. У листопаді минулого року їх було 80,9 тисяч, а в грудні 2019 року стало на 27% менше - тобто на 59 тисяч.

Індекс навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становив 6 осіб.

Також в грудні без роботи залишилось більше жінок, ніж чоловіків. Так, станом на кінець 2019 року 177,3 тисяч представниць прекрасної статі займалися пошуком працевлаштування. Що стосується чоловіків, які займалися пошуком роботи які шукали роботу, то таких було 160,9 тисяч.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні зміняться виплати безробітним. З 1 грудня максимальний розмір допомоги по безробіттю збільшився на 380 гривень.

Так, максимальні виплати досягнули цифри 8408 гривень. Підвищення допомоги пов'язано з збільшенням прожиткового мінімуму. Розмір мінімальної допомоги залишиться колишнім.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2020 року в Україні встановлено прожитковий мінімум у розмірі 2027 гривень. Прожитковий мінімум – це величина, якою має бути достатньо для забезпечення нормального життя людини і збереження її здоров'я.

У теорії за ці гроші українці можуть дозволити собі купити мінімальний набір продуктів харчування та інших товарів, які задовольняють основні соціальні потреби людини. Правда, на практиці прожиткового мінімуму рідко вистачає навіть на мінімальну продуктовий кошик на місяць.

Як писала Politeka, кількість українських заробітчан у Польщі скорочується.

Politeka раніше повідомляла, робота в Польщі обернулася справжнім пеклом для Української: почали відбирати паспорти.

Нагадаємо, безробіття в Україні б'є рекорди: кому найважче знайти роботу.