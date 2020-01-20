Уровень безработицы в Украине всячески набирает обороты

Как передает Politeka.net, соответствующие цифры были представлены Государственной службой статистики.

Сообщается, что за последние время в Украине на 17% вырос уровень безработицы, или на 49,3 тысяч человек за один календарный месяц.

В официальных данных сказано, что в декабре прошлого года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тысячи безработных, что на 17% больше, чем в ноябре - 288,9 тысяч.

Также в Госслужбе статистики подчеркнули, что резко уменьшилось количество доступных вакансий. В ноябре прошлого года их было 80,9 тысяч, а в декабре 2019 года стало на 27% меньше - то есть на 59 тысяч.

Индекс нагрузки зарегистрированных безработных на одну вакансию составил 6 человек.

Также в декабре без работы осталось больше женщин, чем мужчин. Так, по состоянию на конец 2019 года года 177,3 тысяч представительниц прекрасного пола занимались поиском трудоустройства. Что касается мужчин, которые занимались поиском работы которые искали работу, то таких было 160,9 тысяч.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине изменятся выплаты безработным. С 1 декабря максимальный размер пособия по безработице увеличился на 380 гривен.

Так, максимальные выплаты достигнут цифры 8408 гривен. Повышение пособия связано с увеличением прожиточного минимума. Размер минимальной помощи останется прежним.

Напомним, что состоянием на 1 января 2020 года в Украине установлен прожиточный минимум в размере 2027 гривен. Прожиточный минимум – это величина, которой должно быть достаточно для обеспечения нормальной жизни человека и сохранения его здоровья.

В теории за эти деньги украинцы могут позволить себе купить минимальный набор продуктов питания и других товаров, которые удовлетворяют основные социальные потребности человека. Правда, на практике прожиточного минимума редко хватает даже на минимальную продуктовую корзину на месяц.

Как писала Politeka, количество украинских заробитчан в Польше сокращается.

Politeka ранее сообщала, работа в Польше обернулась настоящим адом для Украинской: начали отбирать паспорта.

Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.