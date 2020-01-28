На цей рік в Пенсійний фонд заклали на 50 мільярдів гривень бюджету більше, ніж торік. Але є підводні камені

Як відомо, пенсійна реформа розпочалася в 2017 році і вперше за цей час дефіцит Пенсійного фонду почав скорочуватися, пише Znaj. На 2020 рік в Пенсійний фонд заклали в бюджет 448,61 млрд грн (у минулому році - 398 млрд). Дефіцит традиційно погашається за рахунок дотацій з державного бюджету, які Кабмін оцінює в 146,83 млрд грн.

За словами експерта Юрія Гаврилечка, підтримка державою Пенсійного фонду знизилася (тобто буде менше дотацій та субвенцій), і цьому є кілька причин. По-перше, стало менше пенсіонерів, а по-друге, зросли заробітні плати. Таким чином, сумарно підтримка державою стала менше, але зате виросли власні доходи ПФУ - на 12,9 відсотків (за рахунок ЄСВ).

Таким чином, у зв'язку із зростанням доходів ПФУ, середня пенсія збільшиться на 12 відсотків. Але все одно буде відставати від розміру середньої зарплати.

На думку ще одного експерта Тараса Козака, "у тієї людини, яка залишить роботу і йде на пенсію, втрати вище. Такий важливий висновок з цього бюджету". Економіст додав, що бюджетні видатки ПФУ вперше за кілька років зменшилися, і це стало для нього несподіванкою.

Раніше ми повідомляли, аналітики дали свої прогнози з приводу накопичувальної пенсії, яку Верховній Раді пропонують узаконити. За словами експерта Олександри Томашевської, така пенсія може стати малоефективною через ризик інфляції.

За її словами, накопичені на пенсію кошти українців державі слід було б залучати в якості інвестицій. В такому випадку, вони б приносили прибуток і самим українцям.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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