Друга "пенсія" може виявитися малоефективною

Про це пише Апостроф.

Як відомо, Верховній Раді тільки пропонують узаконити накопичувальну пенсію.

Проте, експерти попереджають, що вона може виявитися малоефективною, оскільки всі кошти може знецінити інфляція.

"Якщо у людини зарплата, умовно, 5000 гривень, то 1% - це 50 гривень, тобто 2 долара. За рік - 24 долари. Якщо додати 2% від роботодавця, вийде близько 75 доларів в рік. Навіть якщо це буде 100 доларів (при більш високій зарплаті), то за десять років людина "накопичить" до 1000 доларів. Адміністрування цього внеску, думаю, вийде дорожче. І мені здається, що людині буде простіше ці 100 доларів покласти на депозит, так як в цьому випадку відсотки будуть йти вже з першого внеску, тоді як накопичувальна система передбачає, що людина отримає ці гроші в якомусь невідомому майбутньому. До того ж ці кошти "з'їсть" інфляція, і вийде навіть негативна ефективність ", - озвучила свій прогноз аналітик Олександра Томашевська.

За її словами, у цьому випадку кращим варіантом буде той випадок, коли накопичені на пенсію кошти українців не будуть лежати в банках без дії, а будуть залучатися державою в якості інвестицій. Таким чином, ці кошти будуть приносити прибуток і самим українцям.

Економіст Тарас Козак, в свою чергу, стверджує, що кошти, які українці накопичать перераховуючи щомісяця 1% від зарплати, необхідно направляти на розвиток інфраструктури - труби, мережі та дороги.

Таким чином, нагромадження не знеціняться з-за інфляції і допоможуть оновити ту сферу, на яку часто не вистачає коштів з державного бюджету.

Раніше ми розповідали про те, що в Раді розробляють нову пенсійну програму. Як заявила нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова, у разі затвердження нової програми українці будуть отримувати відразу по дві пенсії.

Таким чином, у Верховній Раді хочуть надати українцям можливість самостійно відкладати собі на пенсію. При чому, яку саме суму відкладати, буде вирішувати сам співробітник.

Також ми повідомляли про те, що українцям можуть платити компенсацію в разі затримки зарплат чи пенсій. Незабаром законопроект має розглянути Верховна Рада.

Для того, щоб усунути корупційні ризики був встановлений вичерпний перелік грошових доходів громадян, в нього входять пенсії, зарплати, соціальні виплати, стипендії та суми індексації грошових доходів громадян.

Яким чином будуть здійснюватися виплати, поки невідомо.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.