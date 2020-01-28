На этот год в Пенсионный фонд заложили на 50 миллиардов гривен бюджета больше, чем в прошлом. Но есть подводные камни

Как известно, пенсионная реформа началась в 2017 году и впервые за это время дефицит Пенсионного фонда начал сокращаться, пишет Znaj. На 2020 год в Пенсионный фонд заложили бюджет в 448,61 млрд грн (в прошлом году - 398 млрд). Дефицит традиционно погашается за счет дотаций из государственного бюджета, которые Кабмин оценивает в 146,83 млрд грн.

По словам эксперта Юрия Гаврилечко, поддержка государством Пенсионного фонда снизилась (то есть будет меньше дотаций и субвенций), и этому есть несколько причин. Во-первых, стало меньше пенсионеров, а во-вторых, повысились заработные платы. Таким образом, суммарно поддержка государством стала меньше, но зато выросли собственные доходы ПФУ - на 12,9 процентов (за счет ЕСВ).

Таким обазом, в связи с ростом доходов ПФУ, средняя пенсия увеличится на 12 процентов. Но все равно будет отставать от размера средней зарплаты.

По мнению еще одного эксперта Тараса Козака, "у того человека, который оставит работу и уходит на пенсию, потери выше. Такой важный вывод из этого бюджета". Экономист добавил, что бюджетные расходы ПФУ впервые за несколько лет уменьшились, и это стало для него неожиданностью.

Ранее мы сообщали, аналитики дали свои прогнозы по поводу накопительной пенсии, которую Верховной Раде предлагают узаконить. По словам эксперта Александры Томашевской, такая пенсия может стать малоэффективной из-за риска инфляции.

По ее словам, накопленные на пенсию средства украинцев государству следовало бы привлекать в качестве инвестиций. В такое случае, они бы приносили прибыль и самим украинцам.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

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