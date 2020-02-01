В Україні максимальна пенсія з 1 липня 2020 року збільшиться

Про це йдеться в прийнятому бюджеті Пенсійного фонду.

Згідно з документом, найвища пенсія в Україні зросте на 740 грн і досягне 17 тисяч 120 грн.

Також на 74 грн підвищать і мінімальну виплату (до 1712 грн). Перерахунок відбудеться в рамках планового підвищення прожиткового мінімуму.

Зазначимо, крім цього разом з підвищенням мінімалки до 4723 грн з 1 січня зросла виплата для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі від 40% мінімалки – 1889,2 грн.

Нагадаємо, в незабаром Верховна Рада повинна затвердити нову пенсійну реформу, яка передбачає додаткові відрахування із зарплат.

Але українцям вже зараз рекомендують забезпечити безбідне існування на пенсії, адже громадянам доведеться жити в старості тільки на 20% від поточної зарплати.

"Якщо не відкладати собі на другу пенсію, то пенсія від держави через 20 років (з 2040 року) в кращому випадку складе всього 20% від вашого заробітку. Це означає, що при заробітній платі, наприклад, в 10 000 гривень вам доведеться жити на пенсії на 2000 гривень. Це – результати дослідження, що ґрунтуються на прогнозі Світового банку для України. І це найоптимістичніший варіант", - стверджує глава Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяна Сальникова.

Вона також зазначила, що з кожним роком демографічна ситуація в Україні тільки посилюється, і виплати пенсіонерам стають непідйомним вантажем.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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