Офіційно набули чинності зміни до Кодексу законів про працю

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, офіційний документ був оприлюднений в "Голосі України" за 1 лютого, а набув чинності вчора, 2 лютого.

Новим законом передбачається точкове внесення змін у чинне трудове законодавство.

В документі прописано, що допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплати зарплати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків буде каратися санкціями у вигляді штрафу в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.

Юридичним і фізичним особам, які використовують найману працю і є платниками єдиного податку першої-третьої груп, в такому випадку будуть винесені попередження. Якщо вони повторно порушили законодавство протягом 2 років, то їх покарають штрафом в тридцятикратному розмірі "мінімалки".

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплату праці тягнуть за собою штраф в двократному розмірі мінімалки; недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами «Про військовий обов'язок і військової служби», «Про альтернативної (невійськової) служби», «Про мобілізаційної підготовки та мобілізації», в чотирикратному розмірі.

У разі сплати юридичною або фізичною особою підприємець, який використовує найману працю, 50% розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вручення постанови про накладення фінансових санкцій за порушення українського законодавства, така ухвала буде вважатися виконаним.

Раніше ми розповідали про рабське трудовому законі, який торкнеться всіх українців. Автори пропонують нововведення у вигляді регулювання сфер фріланса, віддаленої і тимчасової роботи. Профільний міністр Тимофій Милованов говорить, що він захищає як працівників, так і роботодавців, але далеко не всі так вважають.

Не почесне звання “рабський” законопроект уряду отримав, ймовірно, за те, що він дає роботодателю право звільнити працівника "день у день".

Втім, якщо роботодавець захоче так звільнити працівника йому доведеться заплатити чималий штраф, який залежить від стажу роботи працівника на підприємстві. Якщо працівник працював понад 10 років, термін повідомлення має становити не менше 90 днів, якщо працівник пропрацював більше 5 років - не менше 60 днів, понад півроку - не менше 30 днів.

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