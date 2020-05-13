З-за різниці між фактичною кількістю ставок і розрахунковим, десятки тисяч працівників можуть попрощатися в цьому році з додатковими виплатами

Мова про сферу освіти та виплати молодим вчителям. На фінансування ставок вчителів необхідно 5,6 млрд грн., яких у керівництва країни немає - просто кажучи, гроші закінчилися.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, пише "Укрнінформ".

"Рішенням Верховної Ради від 13 квітня внесені зміни в закон "Про держбюджет України на 2020 рік". На жаль, зупинено фінансування державної цільової програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", якою передбачалася виплата молодим вчителям", - зазначив Єрмоличев, визнавши, що у державному і місцевому бюджетах немає коштів на підвищення зарплат педагогам.

За словами заступника міністра, фінансовий ресурс для зростання зарплат "просто так не з'явиться". Для того, щоб ситуація змінилася, слід "приймати управлінські рішення, що вимагають глибокого аналізу діяльності мережі навчальних закладів і цілей здійснення витрат. Для шкіл — це сфера відповідальності органів місцевого самоврядування".

Згідно з даними Мінфіну, різниця між фактичною і розрахунковою кількістю ставок, визначених нормативами, становить 36,2 тис. одиниць

"Утримання цих 36,2 тис. ставок вимагає додаткового напрямку близько 5,6 млрд грн з місцевих бюджетів", - зазначив Єрмоличев.

Раніше ми повідомляли, тим часом у МОЗ заявили про чергове підвищення зарплат медикам. Так, за словами голови відомства Максима Степанова, лікарям хочуть додати 50% до вже наявних виплат з 1 липня. На це потрібно близько 11 млрд. гривень. Уряд має намір ініціювати зміни до бюджету, заради цього підвищення.

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