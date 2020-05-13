Из-за разницы между фактическим количеством ставок и расчетным, десятки тысяч работников могут попрощаться в этом году с дополнительными выплатами
Речь о сфере образования и выплатах молодым учителям. На финансирование ставок учителей необходимо 5,6 млрд грн., которых у руководства страны нет - попросту говоря, деньги закончились.
Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, пишет "Укринформ".
"Решением Верховной Рады от 13 апреля внесены изменения в закон "О госбюджете Украины на 2020 год". К сожалению, остановлено финансирование государственной целевой программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования", которой предусматривалась выплата молодым учителям", - отметил Ермоличев, признав, что в государственном и местном бюджетах нет средств на повышение зарплат педагогам.
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По словам замминистра, финансовый ресурс для роста зарплат "просто так не появится". Для того, чтобы ситуация изменилась, следует "принимать управленческие решения, требующие глубокого анализа деятельности сети учебных заведений и целей осуществления расходов. Для школ — это сфера ответственности органов местного самоуправления".
Согласно данным Минфина, разница между фактическим и расчетным количеством ставок, определенным нормативами, составляет 36,2 тыс. единиц
"Содержание этих 36,2 тыс. ставок требует дополнительного направления около 5,6 млрд грн из местных бюджетов", - отметил Ермоличев.
Ранее мы сообщали, тем временем в Минздраве заявили об очередном повышении зарплат медикам. Так, по словам главы ведомства Максима Степанова, врачам хотят добавить 50% к уже имеющимся выплатам с 1 июля. На это нужно порядка 11 млрд. гривен. Правительство намерено инициировать изменения в бюджет, ради этого повышения.
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