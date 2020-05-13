Из-за разницы между фактическим количеством ставок и расчетным, десятки тысяч работников могут попрощаться в этом году с дополнительными выплатами

Речь о сфере образования и выплатах молодым учителям. На финансирование ставок учителей необходимо 5,6 млрд грн., которых у руководства страны нет - попросту говоря, деньги закончились.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, пишет "Укринформ".

"Решением Верховной Рады от 13 апреля внесены изменения в закон "О госбюджете Украины на 2020 год". К сожалению, остановлено финансирование государственной целевой программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования", которой предусматривалась выплата молодым учителям", - отметил Ермоличев, признав, что в государственном и местном бюджетах нет средств на повышение зарплат педагогам.

По словам замминистра, финансовый ресурс для роста зарплат "просто так не появится". Для того, чтобы ситуация изменилась, следует "принимать управленческие решения, требующие глубокого анализа деятельности сети учебных заведений и целей осуществления расходов. Для школ — это сфера ответственности органов местного самоуправления".

Согласно данным Минфина, разница между фактическим и расчетным количеством ставок, определенным нормативами, составляет 36,2 тыс. единиц

"Содержание этих 36,2 тыс. ставок требует дополнительного направления около 5,6 млрд грн из местных бюджетов", - отметил Ермоличев.

Ранее мы сообщали, тем временем в Минздраве заявили об очередном повышении зарплат медикам. Так, по словам главы ведомства Максима Степанова, врачам хотят добавить 50% к уже имеющимся выплатам с 1 июля. На это нужно порядка 11 млрд. гривен. Правительство намерено инициировать изменения в бюджет, ради этого повышения.

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