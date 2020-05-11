Как получить выплаты, не выходя из дома

На период карантина порядок регистрации безработных и начисление финансовой помощи был изменен

Подробно обо всех изменениях рассказали в Минэкономики. Отмечается, что на период карантина регистрация была упрощена и переведена в онлайн. Теперь финансовую помощь и статус безработного можно получить, отправив на электронную почту центра занятости соответствующее заявление. Кроме этого, заявление можно подать через онлайн-портал «Дія».

Размер минимальной помощи на этот период повысили с 650 до 1000 гривен. Этот минимальный порог будет действовать до окончания карантина и еще месяц после его завершения.

Пособие по безработице украинцам будут выплачивать с первого дня получения статуса. Даже если человек уволился по собственному желанию, ему будут выплачивать эту помощь с первого дня. Ранее выплаты начинали начислять лишь с 91 дня обретения статуса.

Владельцы малого и среднего бизнеса, которые из-за карантина были вынуждены остановить или существенно сократить свою деятельность, смогут получить финансовую помощь по частичной безработице, которая пойдет на покрытие расходов, связанных с остановкой бизнеса и сокращением заработных плат.

Как известно, в правительстве считают, что работу из-за карантина потеряли как минимум 2 миллиона человек. При этом официально зарегистрировались безработными около 400 тысяч украинцев.

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