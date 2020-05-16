Стало відомо, що буде з курсом долара після закінчення карантину в Україні
Про це в інтерв'ю журналістам розповів голова Нацбанку Яків Смолій, передає ВПС.
За його словами, не варто очікувати серйозних коливань курсу долара по відношенню до гривні по закінченню обмежувальних заходів через китайський вірус.
У НБУ, як розповідає Яків Смолій, не очікують, що після завершення карантину українці масово побіжать скуповувати американську валюту.
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В першу чергу українці почнуть витрачати гроші, які у них ще є, оскільки є певний відкладений попит.
"Хоча попит залишатиметься ще достатньо пригніченим, ми очікуємо деякого збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не збільшення валютних накопичень або валютних операцій", - пояснив Смолій в спілкуванні з журналістами.
Він також додав, що незважаючи на обмежувальні заходи, курс долара в Україні стабілізувався і Національний банк продовжує викуповувати валюту на ринку для міжнародних резервів.
"За другий квартал ми викупили майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку", - резюмував голова НБУ в інтерв'ю журналістам.
Раніше ми розповідали, що курс долара може піти на дно. Про це в коментарі журналістам розповів аналітик Михайло Кухар.
Експерт прогнозує, що до кінця року курс американської валюти протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп за один долар.
Михайло Кухар упевнений, що подібний сценарій реальний за умови, що Національний банк не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 грн/$ на літо і осінь.
"Сподіваюся, до цього не дійде. Помилки минулого року, коли таким чином придушили експортне та промислове виробництво на 7-10%, сподіваюся, будуть враховані", — озвучив аналітик свій прогноз по курсу долара в Україні.
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