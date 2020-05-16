Стало відомо, що буде з курсом долара після закінчення карантину в Україні

Про це в інтерв'ю журналістам розповів голова Нацбанку Яків Смолій, передає ВПС.

За його словами, не варто очікувати серйозних коливань курсу долара по відношенню до гривні по закінченню обмежувальних заходів через китайський вірус.

курс долара

У НБУ, як розповідає Яків Смолій, не очікують, що після завершення карантину українці масово побіжать скуповувати американську валюту.

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В першу чергу українці почнуть витрачати гроші, які у них ще є, оскільки є певний відкладений попит.

"Хоча попит залишатиметься ще достатньо пригніченим, ми очікуємо деякого збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не збільшення валютних накопичень або валютних операцій", - пояснив Смолій в спілкуванні з журналістами.

Він також додав, що незважаючи на обмежувальні заходи, курс долара в Україні стабілізувався і Національний банк продовжує викуповувати валюту на ринку для міжнародних резервів.

"За другий квартал ми викупили майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку", - резюмував голова НБУ в інтерв'ю журналістам. 

яков смолий

Раніше ми розповідали, що курс долара може піти на дно. Про це в коментарі журналістам розповів аналітик Михайло Кухар.

Експерт прогнозує, що до кінця року курс американської валюти протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп за один долар.

Михайло Кухар упевнений, що подібний сценарій реальний за умови, що Національний банк не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 грн/$ на літо і осінь.

"Сподіваюся, до цього не дійде. Помилки минулого року, коли таким чином придушили експортне та промислове виробництво на 7-10%, сподіваюся, будуть враховані", — озвучив аналітик свій прогноз по курсу долара в Україні.

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