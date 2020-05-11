Пандемия китайского вируса негативно отразится на украинской экономике
Об этом говорится в свежем прогнозе аналитиков J.P. Morgan, передает Politeka.net.
По словам специалистов, падение национальной экономики в 2020 году может составить 5,1% при инфляции 3,7%
Ведущие аналитики J.P. Morgan утверждают, что курс украинской гривны уже в июне может ослабнуть до 29,5 грн/$, затем укрепиться до 29 грн на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн/$ к концу первого квартала 2021 года.
Мамы Каменских, Джамалы, Лорак и других звезд удивили внешностью, редкие фото: настоящий пример
Валюха из "Сватов" поразила красотой рядом с эффектным мужчиной: "Как молоды мы были"
Массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт: "Арест снимут, если..."
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Что касается 2021 года, то экономисты прогнозируют рост ВВП на уровне 6,3% при инфляции 6%.
Стоит отметить, что в марте 2020 года аналитики J.P. Morgan оценивали падение экономики Украины в этом году в 2,6% с восстановлением в следующем на 5,1%. Курс на конец 2020 года прогнозировался на уровне 28,5 грн/$, на конец следующего - 29,5 грн за доллар.
Кабмин ранее также прогнозировал падение ВВП, рост безработицы и девальвацию гривны. До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%, но специалисты ожидают падение ВВП на 3,9%.
Прогноз курса национальной валюты на год установлен на уровне 29,5 грн/$. Предыдущий прогноз, озвученный до экономического кризиса на фоне китайского вируса - 27 грн/$. Инфляция временно ускорится до 8,7% и уже в следующем году должен вернуться к целевым 5%.
Свой прогноз по экономике озвучил и глава НБУ Яков Смолий. По его словам, национальная экономика после падения в этом году на 5%, в следующие несколько лет может расти на 4% ежегодно.
Он также успокоил украинцев и заверил, что в текущий кризис, спровоцированный пандемией вируса, экономика Украины вошла в лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов.
"...Украинская экономика упадет не более чем на 5% в 2020 году. Уже в третьем квартале, сразу после окончания карантина, она активно начнет восстанавливаться. Тогда постепенно начнет уменьшаться безработица. В следующие годы мы увидим рост экономики на уровне 4%", - подчеркнул Смолий.
Глава государственного регулятора также не исключил, что Нацбанк в июне на заседании своего монетарного комитета может пересмотреть прогноз относительно падения экономики Украины на 5% до конца 2020 года.
Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".
Как сообщала Politeka, гривна рухнет: что будет с долларом после карантина и надо ли сейчас бежать в обменники.
Также Politeka писала, что доллар приблизился к психологической отметке, курс валют удивит.