Пандемия китайского вируса негативно отразится на украинской экономике

Об этом говорится в свежем прогнозе аналитиков J.P. Morgan, передает Politeka.net.

По словам специалистов, падение национальной экономики в 2020 году может составить 5,1% при инфляции 3,7%

Ведущие аналитики J.P. Morgan утверждают, что курс украинской гривны уже в июне может ослабнуть до 29,5 грн/$, затем укрепиться до 29 грн на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн/$ к концу первого квартала 2021 года.

Что касается 2021 года, то экономисты прогнозируют рост ВВП на уровне 6,3% при инфляции 6%.

Стоит отметить, что в марте 2020 года аналитики J.P. Morgan оценивали падение экономики Украины в этом году в 2,6% с восстановлением в следующем на 5,1%. Курс на конец 2020 года прогнозировался на уровне 28,5 грн/$, на конец следующего - 29,5 грн за доллар.

Кабмин ранее также прогнозировал падение ВВП, рост безработицы и девальвацию гривны. До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%, но специалисты ожидают падение ВВП на 3,9%.

Прогноз курса национальной валюты на год установлен на уровне 29,5 грн/$. Предыдущий прогноз, озвученный до экономического кризиса на фоне китайского вируса - 27 грн/$. Инфляция временно ускорится до 8,7% и уже в следующем году должен вернуться к целевым 5%.

Свой прогноз по экономике озвучил и глава НБУ Яков Смолий. По его словам, национальная экономика после падения в этом году на 5%, в следующие несколько лет может расти на 4% ежегодно.

Он также успокоил украинцев и заверил, что в текущий кризис, спровоцированный пандемией вируса, экономика Украины вошла в лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов.

"...Украинская экономика упадет не более чем на 5% в 2020 году. Уже в третьем квартале, сразу после окончания карантина, она активно начнет восстанавливаться. Тогда постепенно начнет уменьшаться безработица. В следующие годы мы увидим рост экономики на уровне 4%", - подчеркнул Смолий.

Глава государственного регулятора также не исключил, что Нацбанк в июне на заседании своего монетарного комитета может пересмотреть прогноз относительно падения экономики Украины на 5% до конца 2020 года.

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