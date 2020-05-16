Стало известно, что будет с курсом доллара по окончанию карантина в Украине

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Нацбанка Яков Смолий, передает ВВС.

По его словам, не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер из-за китайского вируса.

В НБУ, как рассказывает Яков Смолий, не ожидают что по завершению карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.

В первую очередь украинцы начнут тратить деньги, которые у них еще есть, поскольку есть определенный отложенный спрос.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций", - объяснил Смолий в общении с журналистами.

Он также добавил, что несмотря на ограничительные меры, курс доллара в Украине стабилизировался и Национальный банк продолжает выкупать валюту на рынке для международных резервов.

"За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении", - резюмировал председатель НБУ в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали, что курс доллара может уйти на дно. Об этом в комментарии журналистам рассказал аналитик Михаил Кухар.

Эксперт прогнозирует, что до конца года курс американской валюты продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп за один доллар.

Михаил Кухар уверен, что подобный сценарий реален при условии, что Национальный банк не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 грн/$ на лето и осень.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Ошибки прошлого года, когда таким образом подавили экспортное и промышленное производство на 7-10%, надеюсь, будут учтены", — озвучил аналитик свой прогноз по курсу доллара в Украине.

Напомним, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.

Как сообщала Politeka, доллар резко ослаб, гривна готовит новое наступление: чего ждать украинцам.

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