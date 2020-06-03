Нинішня система не може забезпечити всіх пільговиків

Стало відомо, при яких умовах пенсіонери можуть розраховувати на гідні виплати

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, вже в 2021 році може стартувати плавний перехід на накопичувальну пенсійну систему. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на накопичення будуть йти 2% від податку на доходи фізосіб і 2% ЄСВ - всього 4 %.

Як стверджує експерт Олена Сотскова, ідеальною є потрійна пенсійна система: солідарна, обов'язкова накопичувальна і добровільна накопичувальна. Завдяки цьому в людини з'являється відразу три джерела доходу.

"Мабуть, всі вже знають, що існуюча солідарна пенсійна система вже ніколи не зможе забезпечити гідні пенсії ні теперішньому, ні прийдешньому поколінням громадян. Зараз 13 мільйонів платників внесків повинні забезпечити пенсіями 11,2 мільйонів пенсіонерів. Це неможливо. З часом кількість пенсіонерів по відношенню до працюючих буде тільки рости. І це проблема не тільки України, а і всього світу", - підкреслила експерт.

За умови, якщо в нашій країні запровадять такий вигляд системи, то коефіцієнт пенсійного заміщення, який на даний момент становить 28 % від зарплати (стільки людина отримує пенсії від свого доходу), збільшиться до 43%.

Якщо б в Україні запровадили нову пенсійну систему на декаду раніше, то зараз би пенсіонери отримували на 17% більше щомісяця.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення пенсіонерів від сплати ЄСВ.

Крім цього, цим докуметом заборонено і подвійне нарахування соцвнеску на ФОП.

Ті українські Фопи, які перебувають у стадії закриття, звільняються від сплати штрафів за несплату або прострочення ЄСВ. Однак, як стверджують экспеты, з-під дії закону вивели працюючих пенсіонерів у віці від 65 років.

Нагадаємо, пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося: "Повністю звільнені від сплати".

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, скільки вони недоотримують з природних ресурсів.

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