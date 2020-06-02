Украинцы должны получать ренту за природные ресурсы

Как передает Politeka.net, об этом напомнили в Facebook-сообществе Козацька Батьківщина.

"В Норвегии все природные ресурсы принадлежат государству и народ, в конце года, получает за них свою ренту! За прошлый год каждый гражданин получил по 49 000 евро !Вдумайтесь в эту сумму!", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно 13 статье Конституции Украины, земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

"Украина по запасам только газа-2-я в Европе! Осознайте как нас грабят!", - подчеркнули в сообществе.

Ранее мы сообщали, что простым бытовым потребителям предлагают взвинтить тарифы на электроэнергию.

Если сейчас украинцы за первые 100 кВт/ч платят по 90 копеек за каждый киловатт, то в будущем тарифы могут взлететь почти в два раза.

Так, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время заседания профильного комитета Рады предложил отменить с 1 января 2020 года льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым". Во время заседания были предложены два сценария: в первую очередь, регулятор предлагает взвинтить тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт. В НКРЭКУ уверены, что такой шаг позволить получать дополнительно по 12 млрд.

Напомним, выплаты украинцам уже пересчитали, не нужно ждать мая: сколько денег светит пенсионерам.

Как сообщала Politeka, украинцы получат две платежки за газ, тарифы резко изменятся: сколько придется заплатить в мае.

Также Politeka писала, что Нацбанк срочно обратился к украинцам: "не используйте наличку, иначе..."