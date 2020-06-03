Нынешняя система не может обеспечить всех льготников

Стало известно, при каких условиях пенсионеры могут рассчитывать на достойные выплаты

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, уже в 2021 году может стартовать плавный переход на накопительную пенсионную систему. По словам премьера Дениса Шмыгаля, на накопления будут идти 2% от налога на доходы физлиц и 2% ЕСВ - всего 4 %.

Как утверждает эксперт Елена Сотскова, идеальной является тройная пенсионная система: солидарная, обязательная накопительная и добровольная накопительная. Благодаря этому у человека появляется сразу три источника дохода.

"Наверное, все уже знают, что существующая солидарная пенсионная система уже никогда не сможет обеспечить достойные пенсии ни нынешнему, ни грядущим поколениям граждан. Сейчас 13 миллионов плательщиков взносов должны обеспечить пенсиями 11,2 миллионов пенсионеров. Это невозможно. Со временем количество пенсионеров по отношению к работающим будет только расти. И это проблема не только Украины, а и всего мира", - подчеркнула эксперт.

При условии, если в нашей стране внедрят такой вид системы, то коэффициент пенсионного замещения, который на данный момент составляет 28 % от зарплаты (столько человек получает пенсии от своего дохода), увеличится до 43%.

Если бы в Украине внедрили новую пенсионную систему на декаду раньше, то сейчас бы пенсионеры получали на 17% больше ежемесячно.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий освобождение пенсионеров от уплаты ЕСВ.

Помимо этого, этим докуметом запрещено и двойное начисление соцвзноса на ФОП.

Те украинские ФОПы, которые находятся в стадии закрытия, освобождаются от уплаты штрафов за неуплату или просрочку ЕСВ. Однако, как утверждают экспеты, из-под действия закона вывели работающих пенсионеров в возрасте от 65 лет.

Напомним, пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось: "Полностью освобождены от уплаты".

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, сколько они недополучают с природных ресурсов.

Также Politeka писала, что пенсионеры в Украине получат двойные выплаты, раскрыты важные детали.