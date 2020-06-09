Як будуть нараховуватися виплати з наступного року

Накопичувальне пенсійне забезпечення стане в Україні обов'язковим. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Раді

Згідно з документом, відрахування на пенсійний рахунок повинні будуть відправляти не тільки самі працівники, але й роботодавці, пише "Сегодня".

У відсотках картина виглядає наступним чином: працівнику з вже нарахованої зарплати на пенсійний рахунок потрібно відраховувати мінімум 1%, а роботодавцю - 2%.

При цьому наголошується, що відсоток відрахувань буде з часом підвищуватися. Так, в 2021 році - обов'язкові відрахування складуть 3%, у 2030 році – 4%, ще через 10 років це буде вже 6%, а в 2050-му – 7%.

Щоб не перевантажувати роботодавців податками, планувалося знизити розмір ЄСВ. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував альтернативу: "2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні фірми, ні для людини, і ще 2% беремо з податку на доходи фізосіб (ПДФО). Ці 4% дозволяють в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн грн".

Відповідно до законопроекту, пропонується створити спеціальне відомство, яке контролювало б внески - Пенсійне казначейство. Ця ініціатива викликала спори. За словами економічного експерта Ярослава Савченка, для запуску обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, не обов'язково створювати нові інститути.

"Потрібно використовувати вже наявні інститути – державні (податкову службу, Пенсійний фонд України, Казначейство) і приватні (недержавні пенсійні фонди та компанії, що здійснюють їх операційну діяльність). Така побудова мінімізує ризики корупції та монополізації".

Раніше ми повідомляли, в Україні збираються підвищити прожитковий мінімум, що, зрозуміло, позначиться й на соціальних виплатах, в тому числі і пенсіях.

На сьогодні, українські пенсіонери отримують від одного до десяти прожиткових мінімумів, тобто від 1638 до 16 380 грн, а з 1 липня 2020 будуть отримувати від 1712 до 17 120 грн. Таким чином, підвищення чекає людей, які отримують мінімальну та максимальну пенсії.

Нагадаємо, підвищення пенсій скасовується, МВФ висунув Україні жорстку умову: що буде з виплатами

Як повідомляла Politeka, українцям підвищать пенсії, у Кабміні розкрили подробиці: "Виросте до..."

Також Politeka писала, що пенсії українцям перерахують вже з 1 липня, розкриті нові суми: "Підвищення можуть отримати..."