Как будут начисляться выплаты со следующего года

Накопительное пенсионное обеспечение станет в Украине обязательным. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде

Согласно документу, отчисления на пенсионный счет должны будут отправлять не только сами работники, но и работодатели, пишет "Сегодня".

В процентах картина выглядит следующим образом: работнику с уже начисленной зарплаты на пенсионный счет нужно отчислять минимум 1%, а работодателю - 2%.

При этом отмечается, что процент отчислений будет со временем повышаться. Так, в 2021 году - обязательные отчисления составят 3%, в 2030 году – 4%, еще через 10 лет это будет уже 6%, а в 2050-м – 7%.

Чтобы не перегружать работодателей налогами, планировалось снизить размер ЕСВ. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль предложил альтернативу: "2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн".

Согласно законопроекту, предлагается создать специальное ведомство, которое контролировало бы взносы - Пенсионное казначейство. Эта инициатива вызвала споры. По словам экономического эксперта Ярослава Савченко, для запуска обязательной накопительной пенсионной системы, не обязательно создавать новые институты.

"Нужно использовать уже имеющиеся институты – государственные (налоговую службу, Пенсионный фонд Украины, Казначейство) и частные (негосударственные пенсионные фонды и компании, осуществляющие их операционную деятельность). Такое построение минимизирует риски коррупции и монополизации".

Ранее мы сообщали, в Украине собираются повысить прожиточный минимум, что, разумеется, отразится на социальных выплатах, в том числе и пенсиях.

На сегодня, украинские пенсионеры получают от одного до десяти прожиточных минимумов, то есть от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля 2020 будут получать от 1712 до 17 120 грн. Таким образом, повышение ждет людей, получающих минимальную и максимальную пенсии.

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