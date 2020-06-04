В Кабмине собираются ввести изменения, которые коснутся размеров пенсии

Правительство намерено выровнять размер фактического и номинального прожиточного минимума (ПМ). Также планируется, что пенсии приравняют к этой сумме.

По информации Госстата, пересмотренный показатель, вероятно составит 40% от среднего уровня зарплаты за прошлый год с учетом инфляции и, таким образом с нынешних 2027 гривен вырастет до около 4201 грн, пишет lifedon.com.ua.

Так, с учетом повышения планки на один процент каждый год, правительство доведет ПМ до 50% от средней зарплаты до 2030 года.

Закон должен вступить в силу с начала 2021 года. Однако эксперты предполагают, что государство не сможет потянуть данную программу и в результате она может обернутся провалом, так и не начавшись.

Так, специалисты говорят: если фактический ПМ в течение трех месяцев превысит ставку номинального на 10%, то Кабмин должен его повысить.

Планируется, выровнять сумму необлагаемого минимума доходов граждан, который сейчас составляет 17 гривен, с пересмотренным ПМ. Также далее должна будет введена единая ставка ПМ для всех независимо от трудоспособности и возраста.

Также, планируется определить уровень минимального должностного оклада труда, который также не будет зависеть от ПМ.

Для бюджетников сумма оклада будет определяться отдельно для каждой категории работников.

Напомним, сумму гарантированного минимального дохода увеличат по сравнению с нынешними минимальными выплатами пенсионерам и безработным.

Отметим, с начала карантина (17 марта) до июня безработными в Украине стали почти 250 тысяч граждан.

Напомним, пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось: "Полностью освобождены от уплаты".

Как сообщала Politeka, размер помощи на ребенка резко меняют, украинцам раскрыли условия: кто получит прибавку.

Также Politeka писала, что безработные украинцы получат новые доплаты и компенсации, принято официальное решение.