Стало відомо, яким чином нова програма МВФ, схвалена для України 9 червня, вплине на комунальні тарифи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль акцентував увагу на тому, що серед вимог Міжнародного валютного фонду не прописано підвищення тарифів. Про це голова Кабміну заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає УНІАН.

"Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні - антикорупційні речі, виважена грошова бюджетна політика. Щодо якихось змін цін і тарифів - це теж не прописано. Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України", - уточнив Шмигаль.

Політик зазначив, що в країні зараз встановлені ринкові ціни на електрику, газ і опалення.

"В тарифах на опалення все ще ціна на газ закладена, наприклад, 6500 гривень. За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 гривень за газ? Тут виникає запитання у тому, щоб ми ставили справедливу ціну. Якщо ціна падає, то вона повинна падати і для населення в тому числі і в тарифі на опалення", - пояснив Шмигаль.

Таким чином, голова уряду спрогнозував, що українці в наступному опалювальному сезоні заплатять менше за компослуги.

Раніше ми повідомляли, програма Stand-By, схвалена МВФ для України, розрахована на 18 місяців - країна отримає в цілому 5 мільярдів доларів. Перший транш становитиме 2,1 млрд доларів, що на 200 мільйонів вище початкової суми. Інші кошти розділять ще на чотири транші.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку і правила виплати пенсій: українцям видали цілий ряд вимог від МВФ.