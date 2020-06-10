Стало известно, каким образом новая программа МВФ, одобренная для Украины 9 июня, повлияет на коммунальные тарифы

Премьер-министр Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что среди требований Международного валютного фонда не прописано повышение тарифов. Об этом глава Кабмина заявил в эфире канала "Украина 24", передает УНИАН.

"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", - уточнил Шмыгаль.

Политик отметил, что в стране сейчас установлены рыночные цены на электричество, газ и отопление.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 гривен за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - пояснил Шмыгаль.

Таким образом, глава правительства спрогнозировал, что украинцы в следующем отопительном сезоне заплатят меньше за комуслуги.

Ранее мы сообщали, программа Stand-By, одобренная МВФ для Украины, рассчитана на 18-месяцев - страна получит в целом 5 миллиардов долларов. Первый транш составит 2,1 млрд долларов, что на 200 миллионов выше изначальной суммы. Остальные средства разделят еще на четыре транша.

Напомним, новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ.