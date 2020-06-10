Що потрібно знати українським пільговикам

Стало відомо, чи будуть в Україні збільшувати пенсійний вік після отримання траншу від МВФ

Про це в ефірі українського телеканалу заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

За його словами, нова програма співпраці Києва і МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку для українців.



"Немає таких вимог немає. Невідомо, звідки з'явилася ця інформація, але не прописано в умовах цієї програми жодних змін пенсійного віку або інших речей, які стосуються пенсій", - заспокоїв Шмигаль українців.



Глава Кабінету міністрів також зазначив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ, який був підписаний напередодні виділення траншу в розмірі $5 млрд, немає жорстких вимог до конкретних речей (наприклад, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги), а прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні.

Раніше ми розповідали про те, що МВФ схвалив виділення Україні чергового кредиту.

За словами глави держави Володимира Зеленського, вже виділяє Києву перший транш у розмірі $2,1 млрд, а програма співробітництва розрахована на 18 місяців.

"Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $ 2,1 млрд. Це на $ 200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені вірусом. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером", - повідомляв президент.

Нагадаємо, що головними умовами виділення Україні траншу були твердження "антиколомойського" закону і запуск земельної реформи.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку і правила виплати пенсій: українцям видали цілий ряд вимог від МВФ.

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій скасовується, МВФ висунув Україні жорстку умову: що буде з виплатами.

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