Стало известно, будут ли в Украине увеличивать пенсионный возраст после получения транша от МВФ

Об этом в эфире украинского телеканала заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

По его словам, в условиях программы МВФ не предусмотрено повышение пенсионног возраста в Украине.



"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий", - успокоил Шмыгаль украинцев.



Глава Кабинета министров также отметил, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ, который был подписан накануне выделения транша в размере $5 млрд, нет жестких требований к конкретным вещам (например, по повышению тарифов на коммунальные услуги), а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.

Ранее мы рассказывали о том, что МВФ одобрил выделение Украине очередного кредита.

По словам главы государства Владимира Зеленского, уже выделяет Киеву первый транш в размере $2,1 млрд, а программа сотрудничества расчитана на 18 месяцев.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере $ 2,1 млрд. Это на $ 200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные вирусом. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - сообщал президент.

Напомним, что главными условиями выделения Украине транша были утверждение "антиколомойского" закона и запуск земельной реформы.

Напомним, новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий отменяется, МВФ выдвинул Украине жесткое условие: что будет с выплатами.

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