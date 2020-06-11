В кінці року на українців чекає "сюрприз"

Українських пенсіонерів очікує підвищення виплат, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму

Українців чекають зміни з першого липня. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення "Пенсійного кур'єра" у Фейсбуці.

Так, з першого числа другого місяця літа прожитковий мінімум зросте до 2118 гривень. У зв'язку з цим мінімальна пенсія складе 1712 грн замість 1638 гривень, а з грудня - 1 769 грн.

Соціальна пенсія, яку отримують українці, які не напрацювали стажу, виросте до 1712 гривень.

У 2020 році щомісяця мінімальна пенсія (за віком) в Україні становить: з 1 січня - 1638 грн, з 1 липня - 1712 грн, 1 грудня - 1769 грн.

Крім того, збільшаться щомісячні виплати тим, хто пропрацював понад 35 років для чоловіків, і понад 30 - для жінок. Ці люди отримають 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожний додатковий рік, тобто з першого липня - це 17,12 гривні.

Раніше повідомлялося, що у формулі розрахунку розміру субсидій на комуналку також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімумів, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за надані комунальні послуги,

Нагадаємо, у рамках засідання уряд прийняв рішення про підвищення рівня соцзахисту непрацездатних членів сімей "Небесної сотні".

Постанова передбачає збільшення максимального розміру доходу з 10 тисяч гривень до максимального розміру пенсії.

Раніше повідомлялося, що уряд не буде підвищувати рівень пенсійного віку.

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, в умовах програми МВФ це не було передбачено

Нагадаємо, підвищення пенсій скасовується, МВФ висунув Україні жорстку умову: що буде з виплатами

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