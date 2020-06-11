Украинских пенсионеров ожидает повышение выплат, в связи с увеличением прожиточного минимума
Украинцев ждут перемены с первого июля. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение "Пенсионного курьера" в Фейсбуке.
Так, с первого числа второго месяца лета прожиточный минимум вырастит до 2118 гривен. В связи с этим минимальная пенсия составит 1712 грн вместо 1638 гривен, а с декабря - 1 769 грн.
Социальная пенсия, которую получают украинцы, не наработавшие стажа, вырастит до 1712 гривен.
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В 2020 году ежемесячно минимальная пенсия (по возрасту) в Украине составляет: с 1 января - 1638 гpн, с 1 июля - 1712 гpн, 1 декабря - 1769 грн.
Кроме того, увеличатся ежемесячные выплаты тем, кто проработал более 35 лет для мужчин, и более 30 - для женщин. Эти люди получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год, то есть с первого июля - это 17,12 гривны.
Ранее сообщалось, что в формуле расчета размера субсидий на коммуналку также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за предоставляемые коммунальные услуги,
Напомним, в рамках заседания правительство приняло решение о повышении уровня соцзащиты нетрудоспособных членов семей "Небесной сотни".
Постановление предусматривает увеличение максимального размера дохода с 10 тысяч гривен до максимального размера пенсии.
Ранее сообщалось, что правительство не будет повышать уровень пенсионного возраста.
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