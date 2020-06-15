Українцям варто готуватися до подорожчання тарифів на гарячу воду та опалення, незважаючи на обвал вартості газу

наступного опалювального сезону тарифи можуть зрости на третину, попереджають експерти, передає UBR.

річ у новій постанові Кабміну від 10 червня, яке змінює формулу тарифоутворення. Відтепер постачальники ЖКГ-послуг, зокрема, підприємства ТКЕ, зможуть закладати в тарифи ціни на природний газ і електроенергію виходячи з середньої ціни в минулому опалювальному сезоні. Це означає, що всупереч обіцянкам чиновників, цифри вплатежках не точто не зменшаться,а навпаки зростуть.

Експерти наводять прості розрахунки, які показують, що для українців нововведення обернеться зростанням тарифів. Так,наприклад, на червень 2020 року "Нафтогазом" встановлена ціна на газ в 3 182 грн/тис. куб. м, яка стає базовою, якщо опалювальний сезон почнеться, наприклад, завтра. Але якщо взяти розрахунки з минулого опалювального сезону, те базова ціна буде не нижче, як прогнозують чиновники, а вище (за 1 тис. куб. м):

жовтень 2019 – 4 273;

листопад 2019 – 4 899;

грудень 2019 – 4 277;

січень 2020 – 4 650;

лютий 2020 – 3 948;

березень 2020 – 3 396.

Цікаво,що ці цифри наведені навіть у пояснювальній записці Мінрегіону. І якщо взяти до уваги,те базова ціна при формуванні тарифу на опалювальний сезон 2020/2021 буде 4 241 грн/тис. куб. м. Іншими словами, уряд, прив'язавши формування тарифів до ціни на газ минулого року, що на 33% вище нинішньої, значно завищило тариф, в якому 85% – це вартість газу. Тариф за опалення таким чином зросла на 28%.

Також експерти звертають увагу на ще один важливий нюанс. З постанови випливає, що ПСО-гарантії працювати не будуть. Справа втому,що газ за ПСО поставляється ТКЕ, але постанова дозволяє їм формувати тариф не за ПСО-ціною, а за середньою завищеною ціною газу за минулий рік.

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