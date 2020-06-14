Стало известно, что будет с субсидиями на коммунальные услуги по завершению карантина в Украине

Об этом пишет тематический портал BuildPortal.

Как известно, в начале марта Парламент утвердил законопроект, который регулирует начисление субсидий, коммунальных услуг и другие выплаты украинцам.

В период ограничительных мер государство запретило начислять штрафы за несвоевременную оплату услуг, применять пеню и отключать от услуг тех, кто не успел погасить долг в срок.

По словам замглавы Минсоцполитики Виталия Музыченко, в этом документе также есть пункт, который затрагивает субсидии на коммунальные услуги.

Согласно этому пункту, лишить субсидии в период карантина потребителя нельзя. В особенности этот пункт касается тех граждан, которые получали помощь от государства ранее.

По словам топ-чиновника, украинцы, получавшие субсидию на коммуналку до введения карантина, будут получать ее в дальнейшем. Те, кому назначили субсидию в период отопительного сезона, будут получать ее дальше.

Музыченко также добавил, что обращаться таким украинцам в органы социальной защиты не нужно, поскольку субсидия будет повторно назначена в автоматическом режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам массово урезают субсидии на коммуналку.

Согласно статистике, в апреле 2020 года средняя субсидия на оплату коммуналки для украинских семей составила 612,1 гривен. Это на 39% меньше, чем месяцем ранее - в марте граждане в среднем получали ровно одну тысячу гривен. Самую большую субсидию выплатили в Киеве - 950,3 гривен.

Всего за такими выплатами обратились 42,62 тысячи украинских семей, 19,19 тысячи удалось их оформить.

Напомним, украинцам резко сократили субсидии, названы новые цифры: "Почти в два раза...".

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