В Украине уже в следующем сезоне будут снижены тарифы на коммуналку

О предстоящем уменьшении цифр в платежках рассказал в эфире канала «Украина 24» премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что в новой программе сотрудничества Украины с МВФ отсутствуют жесткие требования по повышению коммунальных тарифов.

«Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины», - подчеркнул премьер.

Он также добавил, что в ближайшее время не ожидается скачков рыночной цены на газ.

«В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложены 6500 грн за газ?», - поинтересовался глава Кабмина.

Он заявил, что тарифы для населения должны падать, если цена на газ уменьшается. Такую систему ценообразования премьер назвал справедливой.

Ранее мы писали о том, что украинцы могут потерять имущество из-за задолженности по коммунальным услугам.

Согласно законодательству, коммунальное предприятие может через суд получить разрешение на арест имущества и через торги продать его.

По словам юриста Александра Плахотнюка, чтобы взыскать недвижимость, размер долга должен составлять как минимум 20 минималок (94,4 тысяч).

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Как сообщала Politeka, МВФ решил немедленно выделить помощь Украине: "На 200 миллионов больше".

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