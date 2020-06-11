В Украине уже в следующем сезоне будут снижены тарифы на коммуналку
О предстоящем уменьшении цифр в платежках рассказал в эфире канала «Украина 24» премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он рассказал, что в новой программе сотрудничества Украины с МВФ отсутствуют жесткие требования по повышению коммунальных тарифов.
«Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины», - подчеркнул премьер.
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Он также добавил, что в ближайшее время не ожидается скачков рыночной цены на газ.
«В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложены 6500 грн за газ?», - поинтересовался глава Кабмина.
Он заявил, что тарифы для населения должны падать, если цена на газ уменьшается. Такую систему ценообразования премьер назвал справедливой.
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