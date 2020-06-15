Уряд дозволив збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу

Прийняття закону про управління майновими правами правовласників означає введення збору за приватне копіювання. Це, в свою чергу, призведе до подорожчання майже на 5% техніки, пише "Економічна правда".

Передбачається, що кожен власник смартфону або телевізора завантажує на пристрій музику, фільми, електронні книги безкоштовно ними користується, через що страждають автори контенту. Що стосується офісного паперу, то тут теж все просто: "податок" вводиться через можливість того, що за допомогою паперу або копіювальної машини буде зроблена копія книги, а, значить автор постраждає матеріально.

Мінекономіки надало право стягувати відрахування тільки двом організаціям: Українському медіа альянсу (УМА) - буде стягувати винагороду зі смартфонів, планшетів, ноутбуків і телевізорів; і Всеукраїнському агентству з авторських прав (ВААП) - з паперу та копіювальних пристроїв.

Система буде працювати наступним чином: відсоток від ціни буде йти організаціям колективного управління, яке потім виплачуватиме ці гроші правовласникам і авторам.

Наголошується, що відрахування хочуть стягувати з усіх легально ввезених або виготовлених на території України пристроїв і носіїв. Правда, при цьому тільки 15% користувачів електронних книг роздруковують літературу на принтері.

За інформацією директора ВААП Юрія Гандзюка, націнка буде незначна: якщо пристрій коштує 5 тис гривень, то зі збором він буде коштувати на 70 гривень більше. При цьому в УМА пропонують збільшити збір в три-чотири рази.

Раніше ми повідомляли, з 1 липня в Україні злетять ціни на комуналку, а саме на газ. Пов'язано це з тим, що з липня припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.

В середньому українцям, які використовують газову кухонну плиту, доведеться викладати на 20-30 гривень на місяць більше. Особливо відчутною, в плані удару по кишені, ситуація виявиться з початком опалювального сезону - і для мешканців приватного сектору. Людям доведеться в місяць викладати за блакитне паливо на 500-600 гривень більше.

У той же час, за інформацією голови Мінсоцполітики Марини Лазебної, вже у другому півріччі 2020 може зрости "мінімалка".

"Я вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року треба підвищувати. Міністерство фінансів і Міністерство економіки здійснюють розрахунки, якою повинна бути ця зарплата. Те, що вона виросте не на 500 грн, це точно. Зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну", - уточнила чиновниця.

Нагадаємо, українські пенсіонери будуть отримувати більше: кого чекають підвищення, "тим, хто пропрацював..."

Як повідомляла Politeka, грошей на всіх немає, українців попередили про масову скасування пільг: хто потрапить під удар і за що доведеться платити

Також Politeka писала, що українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня.