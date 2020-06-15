Правительство разрешило собирать с импортеров по всей стране вознаграждение за авторский контент с каждого проданного смартфона, планшета, телевизора и даже офисной бумаги

Принятие закона об управлении имущественными правами правообладателей означает введение сбора за частное копирование. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию почти на 5% техники, пишет "Экономическая правда".

Предполагается, что каждый владелец смартфона или телевизора загружает на устройство музыку, фильмы и электронные книги и бесплатно ими пользуется, из-за чего страдают авторы контента. Что касается офисной бумаги, то тут тоже все просто: "налог" вводится из-за возможности того, что с помощью бумаги или копировальной машины будет сделана копия книги, а, значит автор пострадает материально.

Минэкономики предоставило право взимать отчисления только двум организациям: Украинскому медиа альянсу (УМА) - будет взимать вознаграждение с смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров; и Всеукраинскому агентству авторских прав (ВААП) - с бумаги и копировальных устройств.

Система будет работать следующим образом: процент от цены будет идти организациям коллективного управления, которое затем будет выплачивать эти деньги правообладателям и авторам.

Отмечается, что отчисления хотят взимать со всех легально ввезенных или изготовленных не территории Украины устройств и носителей. Правда, при этом только 15% пользователей электронных книг распечатывают литературу на принтере.

По информации директора ВААП Юрия Гандзюка, наценка будет незначительная: если устройство стоит 5 тыс гривен, то со сбором оно будет стоить на 70 гривен больше. При этом в УМА предлагают увеличить сбор в три-четыре раза.

Ранее мы сообщали, с 1 июля в Украине взлетят цены на коммуналку, а именно на газ. Связано это с тем, что июля прекратит действовать постановление правительства о ценообразовании на газ и стоимость будет регулировать рынок.

В среднем украинцам, использующим газовую кухонную плиту, придется выкладывать на 20-30 гривен в месяц больше. Особенно ощутимой, в плане удара по карману, ситуация окажется с началом отопительного сезона - и для жителей частного сектора. Людям придется в месяц выкладывать за голубое топливо на 500-600 гривен больше.

В то же время, по информации главы Минсоцполитики Марины Лазебной, уже во втором полугодии 2020 может вырасти "минималка".

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года надо повышать. Министерство финансов и Министерство экономики осуществляют расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - уточнила чиновница.

Напомним, украинские пенсионеры будут получать больше: кого ждут повышения, "тем, кто проработал..."

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