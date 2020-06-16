Ситуація може різко змінитися вже через пару років

Уряд хоче відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду до 2023 року

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами, в уряді вірять, що в України буде можливість підтримувати економіку на належному рівні "за рахунок детінізації, збільшення доходів, підвищення ефективності витрат і підвищення кредитних рейтингів".

"Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року - вже в 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет", - заявив Марченко.

Більш того, за словами міністра Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу. Марченко підтвердив, що міжнародне рейтингове агентство Moody's вже підвищило Україні рейтинг, хоча це ще не той рівень.

"Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували. Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити, і ми знаємо, що робити", - уточнив Марченко.

Нагадаємо, незважаючи на ослаблення карантину і "реанімування" економіки (включаючи транш від МВФ), аналітики стверджують, що Україна не зможе швидко повернутися до докризового рівня.

Зокрема, експерт Олександр Мартиненко, зазначив, що прогнози по ВВП продовжують погіршуватися, тому є висока ймовірність того, що навіть у 2021 році українська економіка не зможе повернутися до докризового рівня.

У Мінфіні повідомили, що за останні чотири місяці ВВП впав майже на 5%, і до кінця року ситуація буде ускладнюватися. Фахівці припускають, що за підсумками року відбудеться падіння ВВП до 6,7%. Хоча на наступний рік, ситуація почне вирівнюватися і, можливо, відбудеться зростання ВВП на 5,7%.

Тим часом у НБУ попередили українців про помірне зростання інфляції, яка буде рости зі стабілізацією споживчого попиту на товари не першої необхідності.

«Після кількох місяців перебування на низьких позначках інфляція буде зростати помірними темпами. Але, ймовірно, вона буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося», - озвучив глава НБУ Яків Смолій.

Варто додати, що на сьогоднішній день рівень інфляції в Україні становить 1,7%, хоча експерти раніше прогнозували різкий стрибок до позначки в 4-6%.

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