Ситуация может резко измениться уже через пару лет

Правительство хочет отказаться от кредитов Международного валютного фонда к 2023 году

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова" на ICTV. По его словам, в правительстве верят, что у Украины будет возможность поддерживать экономику на должном уровне "за счет детенизации, увеличения доходов, повышения эффективности расходов и повышения кредитных рейтингов".

"Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году - уже в 2022-м сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет", - заявил Марченко.

Более того, по словам министра Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса. Марченко подтвердил, что международное рейтинговое агентство Moody's уже повысило Украине рейтинг, хотя это еще не тот уровень.

"Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать", - уточнил Марченко.

Напомним, несмотря на ослабление карантина и "реанимирование" экономики (включая транш от МВФ), аналитики утверждают, что Украина не сможет быстро вернуться к докризисному уровню.

В частности, эксперт Александр Мартыненко, отметил, что прогнозы по ВВП продолжают ухудшаться, поэтому есть высокая вероятность того, что даже в 2021 году украинская экономика не сможет вернуться к докризисному уровню.

В Минфине сообщили, что за последние четыре месяца ВВП упал почти на 5%, и до конца года ситуация будет усугубляться. Специалисты предполагают, что по итогам года произойдет падение ВВП до 6,7%. Хотя на следующий год, ситуация начнет выравниваться и, возможно, произойдет рост ВВП на 5,7%.

Тем временем в НБУ предупредили украинцев об умеренном росте инфляции, которая будет расти со стабилизацией потребительского спроса на товары не первой необходимости.

«После нескольких месяцев пребывания на низких отметках инфляция будет расти умеренными темпами. Но вероятно, она будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось», — озвучил глава НБУ Яков Смолий.

Стоит добавить, что на сегодняшний день уровень инфляции в Украине составляет 1,7%, хотя эксперты ранее прогнозировали резкий скачок до отметки в 4-6%.

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