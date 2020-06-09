Такого не было почти 60 лет

Срочные меры, введенные из-за пандемии, сильно ударили по экономике и привели к резкому ее падению

Всемирный банк в своем отчете отмечает, что сокращение может составить 5,2%.

Подчеркивается, что это самый большой обвал в экономике со времен Второй мировой войны.

Согласно прогнозу, экономическая активность в странах с развитой экономикой сократится на 7% в 2020 году.

Сокращение рынка развивающихся стран прогнозируется на уровне 2,5%, что является первым сокращением в группе этих стран минимум за шестьдесят лет. При этом доходы на душу населения снизятся на 3,6%.

Но все может быть и еще хуже. При пессимистическом сценарии развития событий мировая экономика может обрушиться на целых 8%. На восстановление понадобится немало времени, в 2021 году экономика поднимется не более чем на 1%.

"Это приведет к тому, что миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты в этом году. Этот удар почувствуют сильнее всего в странах, где пандемия была наиболее серьезной и где существует сильная зависимость от мировой торговли, туризма, экспорта товаров и внешнего финансирования", - говорится в отчете.

Экономике США прогнозируют сокращение на 6,1% в этом году. При этом ожидается, что объем производства в Еврозоне рухнет на 9,1%. А экономика Японии может сократиться на 6,1%.

Руководство банка призывает мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".

Отметим, ранее Кабинет министров Украины презентовал прогноз, согласно которому, в 2020 году экономика страны упадет на 4-8%. Отмечается, что кризис быстро не закончится, а уровень ВВП может падать на продолжении целого года.

В прогнозе от Кабмина говорится, что 2020 год будет крайне сложным для украинцев: падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

Ожидается, что больше всех пострадают те, кто работает в сфере промышленности, а ткже оптовой и розничной торговли.

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