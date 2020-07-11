Новый налог на землю несет огромные риски для малых фермеров, при этом крупные аграрии и агрохолдинки от него только выиграют

Об этом пишет издание « Факты ».

В Украине намерены ввести налог на земельные паи для рядовых владельцев земли, независимо от полученного дохода. Такие нововведения предусмотрены проектом закона № 3131, который уже одобрил налоговый комитет ВР, и рекомендовал принятие документа за основу.

В случае принятия проекта № 3131 фермеров заставят с каждого гектара ежегодно платить в местные бюджеты около 1,5 тыс. грн - это 5% от нормативной оценки земли, по расчетам авторов законопроекта - независимо от дохода. Для рядового единоличнику с его четырьмя гектарами это будет означать 6 тыс. грн.

Надо сказать, что о данном законопроекте уже высказался премьер-министр Денис Шмыгаль, указав, что введение налога с гектара земли – преждевременно. По словам главы правительства, повышать арендную плату, в условиях, когда людям, наоборот, нужна поддержка со стороны государства – неправильно.

В тоже время эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниила Монина уверен, что предлагаемые нововведения сильно увеличивают нагрузку на сельское хозяйство Украины

"Фактически любой, кто владеет сельскохозяйственной землей или арендует ее, должен заплатить около 1,5 тысяч за гектар. При том, что продукции с него получает примерно на 20 тысяч (это если говорить о растениеводстве). Сейчас земельный налог составляет 0,3-1% от нормативной стоимости земли. Налоговое обязательство предлагается на уровне 5%. Получается, что крупные хозяйства ничего не будут платить по этому минимальному обязательству, погашая его другими налогами, в частности - на зарплату наемным работникам. А фермеры и мелкие хозяйства, которые обрабатывают землю, не привлекая рабочую силу со стороны, окажутся в большом проигрыше, поскольку сами себе зарплату не платят", - пояснил он.

Специалист убежден, что от данного законопроекта в первую очередь пострадают мелкие фермеры, которым ничего не останется, как продавать свои паи.

"Арендаторы будут предлагать собственникам паев минимальную цену аренды - ведь если те не сдадут кому-нибудь землю, то сразу же попадут под большой налог. Фактически для них земельный налог увеличится в 5-15 раз", - отметил эксперт.

По его мнению, крупные хозяйства смогут диктовать цены аренды.

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